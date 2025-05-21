Командиры ВСУ отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об «успехах» в сдерживании ВС России в Курской области, несмотря на то, что она полностью освобождена российскими войсками, сообщает РИА Новости .

По его словам, реальная картина происходящего в Курской области доходит до высшего командования Вооруженных сил Украины с большой задержкой, а настоящие потери на этом участке фронта замалчиваются.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.