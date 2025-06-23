Сумы готовят к сдаче — говорят украинские инсайдеры. На фоне тяжелой гуманитарной и военной ситуации люди начали покидать свои дома, Причем, как говорят сумчане, местные чиновники и силовики одними из первых стали уезжать из региона, оставив свое население без поддержки и четкого плана действий, сообщает «Царьград» .

Российские войска укрепляют буферную зону в Сумской и Днепропетровской областях. Как сообщает журналист «Царьграда» Илья Головнев, ситуация на Сумском направлении критическая для противника: освобождено уже более 270 населенных пунктов. Сейчас зачищают Новониколаевку, а в Юнаковке идут ожесточенные бои.

«Наши войска в Сумской области нанесли удар по инженерной части противника, которая должна была заняться наведением понтонного моста через реку Сейм взамен взорванного ранее. В расположении находилось до 300 человек. По ним и ударили. И, судя по заявлениям противника, прилетело точно и с большими жертвами для украинской армии», — пояснил журналист «Царьграда» Илья Головнев.

Прокиевские каналы признают: Сумская область переживает гуманитарный кризис из-за эскалации боев. По словам главы областной администрации Олега Григорова, за неделю приграничные районы покинули свыше 400 человек — в основном из Сумского и Шосткинского районов.

«Примечательно и то, что ранее Григоров отрицал необходимость эвакуации Сум, но текущая ситуация опровергает его заявления — „паникёры“ оказались правы, заявляя, что власти могут объявить эвакуацию слишком поздно, когда выезжать будет крайне опасно. Впрочем, сумчане утверждают, что часть чиновников и силовиков покинули регион одними из первых, оставляя население без поддержки и без чёткого плана действий», — отметил украинский инсайдер «Резидент».

Американский ISW сообщает о наращивании российского наступления на севере региона. Войска продвигаются с трех направлений — к северу и северо-востоку от Сум. Сам город регулярно подвергается ударам дронов и ракет по военным объектам и критической инфраструктуре.

Наступление в Днепропетровской области

Как отмечает Головнев, после выхода российских сил к границам Днепропетровской области основные усилия сосредоточены на расширении контроля над приграничьем. Уже освобождены Орехово, частично — Новониколаевка и Алексеевка.

Военные эксперты считают: полномасштабное наступление на запад возможно лишь после зачистки приграничных территорий. Это обеспечит устойчивое снабжение, позволит подтянуть беспилотники и избежать фланговых атак ВСУ.

«Противник признаёт наши успехи именно в технологическом развитии войны. Но мы же еще и двигаемся вперёд, расширяя освобожденные от врага территории на Украине. И решаем свои задачи на финансовом, экономическом, дипломатическом фронте. Потери у врага очень серьезные, рушатся дома и объекты в тылу ВСУ. А как вы хотели? Русофобия дорого стоит!» — сказал военкор Александр Сладков.