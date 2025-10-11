сегодня в 15:38

Украинские дроны дважды ударили по парку кованых фигур в Донецке

Вооруженные силы Украины днем 11 октября дважды нанесли удар с помощью дронов по парку кованых скульптур, расположенному в Ворошиловском районе Донецка, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что вражеская беспилотная атака пришлась на период с 14:00 до 14:50. Дроны ВСУ несколько раз атаковали центральную часть Донецка.

Сообщается, что обстрелу подвергся парк кованых фигур в Ворошиловском районе.

В настоящее время выясняется, есть ли раненые или погибшие в результате происшествия.

