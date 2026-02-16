Украинские диверсанты пытались зайти в тыл ВС РФ под Купянском
Фото - © Unsplash.com
Две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались зайти в тыл российских военных под Купянском, однако были уничтожены, сообщает SHOT.
Ночью в районе населенного пункта Куриловка дроноводы обнаружили две группы диверсантов, приблизившихся к позициям ВС РФ на расстояние около 2 км. Первая группа была накрыта точным ударом практически сразу. Вскоре началась охота за бойцами второй ДРГ.
В результате ликвидированы 8 членов диверсионных групп. У них было обнаружено оружие производства стран НАТО.
Всего за последние сутки отражено 6 попыток контратак ВСУ. Потери противника составили до 40 человек.
