сегодня в 12:53

Украинские ДРГ пытались зайти в тыл ВС РФ под Купянском

Две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались зайти в тыл российских военных под Купянском, однако были уничтожены, сообщает SHOT .

Ночью в районе населенного пункта Куриловка дроноводы обнаружили две группы диверсантов, приблизившихся к позициям ВС РФ на расстояние около 2 км. Первая группа была накрыта точным ударом практически сразу. Вскоре началась охота за бойцами второй ДРГ.

В результате ликвидированы 8 членов диверсионных групп. У них было обнаружено оружие производства стран НАТО.

Всего за последние сутки отражено 6 попыток контратак ВСУ. Потери противника составили до 40 человек.

