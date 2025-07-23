Украинские БПЛА ударили по Ростовской области, трое получили ранения

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Ночью украинские солдаты с использованием беспилотников нанесли удары по Новочеркасску, Мясниковскому, Шахтам, Родионово-Несвитайскому и Аксайскому районам. Три человека были ранены, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Две женщины получили ранения рядом с улицей Вокзальной в Новочеркасске. Их отвезли в больницу.

Тяжелое осколочное ранение живота получил житель дома на улице Аксайской. Его тоже отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что за ночь средства ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ в Тульской области. Пострадавших не было.