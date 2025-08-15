сегодня в 18:09

Украинские БПЛА ударили по порту Оля в Астраханской области, поврежден корабль

14 августа украинские беспилотники атаковали порт Оля в Астраханской области. Обломок сбитого БПЛА повредил корабль, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Украинские беспилотники удалось подавить с помощью систем РЭБ или сбить. Никто не пострадал. Портовая инфраструктура не была повреждена.

Из-за падения обломков беспилотника, получило повреждение судно. Ряд БПЛА, заглушенных с помощью РЭБ, обнаружить не удалось.

14 августа российские средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника над Россией за ночь. Они были самолетного типа.