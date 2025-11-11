Украинские боевики на велосипеде пытались атаковать солдат ВС РФ в Купянске
Украинские боевики предприняли попытку атаковать солдат ВС РФ в Купянске Харьковской области на велосипеде. Бойцов противника ликвидировали российские беспилотники, сообщает SHOT.
За прошедшие сутки солдаты ВС РФ отбили две контратаки противника. Украинских штурмовиков ликвидировали.
За несколько дней ВСУ лишились 10 ББМ, трех САУ М-109 «Паладин», минимум 17 пикапов. Также был уничтожен один электровелосипед противника.
SHOT опубликовал видео с российского дрона. На нем видно, как украинский боевик едет по дороге на велосипеде. Беспилотник ударил рядом с украинским солдатом.
Еще ВСУ атаковали центр города из чешской РСЗО Vampire. Они хотели ударить по мирным жителям, чтобы затем обвинить в этом российские войска. Но пострадавших после удара не было.
Ранее сообщалось, что восточная часть Купянска в Харьковской области освобождена. Окруженных боевиков ВСУ ликвидируют солдаты 6-й российской армии.
