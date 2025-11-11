За прошедшие сутки солдаты ВС РФ отбили две контратаки противника. Украинских штурмовиков ликвидировали.

За несколько дней ВСУ лишились 10 ББМ, трех САУ М-109 «Паладин», минимум 17 пикапов. Также был уничтожен один электровелосипед противника.

SHOT опубликовал видео с российского дрона. На нем видно, как украинский боевик едет по дороге на велосипеде. Беспилотник ударил рядом с украинским солдатом.

Еще ВСУ атаковали центр города из чешской РСЗО Vampire. Они хотели ударить по мирным жителям, чтобы затем обвинить в этом российские войска. Но пострадавших после удара не было.

Ранее сообщалось, что восточная часть Купянска в Харьковской области освобождена. Окруженных боевиков ВСУ ликвидируют солдаты 6-й российской армии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.