Украина заявила о наличии у нее лазера, способного сбивать самолеты

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы обладает собственным лазерным оружием. По его утверждениям, украинский лазер называется «Тризуб» и якобы может сбивать самолеты на высоте 2 километров, сообщает украинское издание «Страна» .

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — полагает командующий украинскими силами беспилотных систем.

Сухаревский добавил, что сейчас украинцы своим лазерным оружием могут «сбивать самолеты», летящие на высоте более 2 километров. Украинский военачальник уверяет, что этот лазер «действительно есть, действительно работает».

Он добавил, что в данный момент на Украине работают над модернизацией и масштабированием озвученного лазерного оружия.

Между тем в российской армии вскоре также появятся войска беспилотных систем, о чем подробнее рассказал министр обороны Андрей Белоусов.