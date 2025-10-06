Украина совершила налет беспилотников на регионы РФ с использованием 251 БПЛА
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 251 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
40 беспилотников сбили над Крымом. 34 БПЛА ВСУ ликвидировали над Курской областью.
30 беспилотников противника уничтожили под Белгородом. 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью, 17 — над Воронежской.
11 беспилотников ликвидировали в небе Краснодарского края. По восемь уничтожили над Брянской и Тульской областями.
Четыре беспилотника сбили под Рязанью. По два БПЛА ликвидировали над Ивановской, Тамбовской, Калужской, Орловской, Владимирской областями.
По одному беспилотнику сбили над Московским регионом и Липецкой областью. 62 БПЛА ВСУ ликвидировали над Черным морем. Пять беспилотников сбили над Азовским.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.