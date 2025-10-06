Украина совершила налет беспилотников на регионы РФ с использованием 251 БПЛА

сегодня в 08:11

Средства ПВО ликвидировали 251 дрон ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 251 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

40 беспилотников сбили над Крымом. 34 БПЛА ВСУ ликвидировали над Курской областью.

30 беспилотников противника уничтожили под Белгородом. 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью, 17 — над Воронежской.

11 беспилотников ликвидировали в небе Краснодарского края. По восемь уничтожили над Брянской и Тульской областями.

Четыре беспилотника сбили под Рязанью. По два БПЛА ликвидировали над Ивановской, Тамбовской, Калужской, Орловской, Владимирской областями.

По одному беспилотнику сбили над Московским регионом и Липецкой областью. 62 БПЛА ВСУ ликвидировали над Черным морем. Пять беспилотников сбили над Азовским.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.