Украина считает, что способна производить по 10 млн БПЛА в год

Украина якобы «имеет возможности» для производства до 10 млн различных дронов в год, заявил замминистра обороны страны Александр Козенко на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Замглавы ведомства утверждает, что украинские беспилотники «значительно дешевле» БПЛА из других стран, сообщает «РБК-Украина» .

«Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде», — сказал Козенко.

Ранее украинские СМИ писали, что Россия атаковала Украину новым типом ударного реактивного БПЛА «Дань-М». По данным экспертов из ВСУ, изначально этот аппарат якобы создавался как реактивная мишень для тренировок ПВО, но российские специалисты переделали его под ударный дрон.

Тем временем Минобороны России сообщило, что за сутки российские военные сбили 316 украинских беспилотников, в том числе 205 дронов вне зоны СВО.