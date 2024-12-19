Украина получит новую партию немецких БМП Marder к сотням уже поставленных

Немецкий военный производитель Rheinmetall передаст Украине 20 новых боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Поставку обещают осуществить в первой половине 2025 года. К настоящему моменту Украина получила уже сотни БМП Marder, следует из заявления на сайте Rheinmetall.

«Стоимость заказа составляет среднюю двузначную сумму в миллионах евро», — заявил производитель.

Сделку профинансирует правительство Германии.

В компании заявили, что БМП Marder в версии 1A3 дополнена новым лазерным дальномером, чтобы экипаж мог вести более точную и эффективную стрельбу по целям. С весны 2022 года Rheinmetall начала за свой счет проводить капитальный ремонт этих БМП, после чего машины отправляли «для немедленного развертывания».