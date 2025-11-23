Украина оставила погибать 1 тыс боевиков ВСУ в котле в Покровске и Мирнограде
Украинские власти оставили погибать 1 тыс. боевиков ВСУ в котле в Покровско-Мирноградской агломерации. Противник уже четвертый день не проводит пехотные атаки на Ровное — один из главных населенных пунктов в окружении, сообщает Mash.
В северной части Покровска российским войскам осталось взять под контроль только одну улицу. ВС РФ уничтожают остатки батальонов противника.
Украинские солдаты, которым удалось выйти из окружения, жалуются в социальных сетях на то, что обороны нет. В Мирнограде на украинские гарнизоны минимум раз в день прилетает ФАБ-3000.
Вероятность выбраться у противника практически нулевая. Выжившим предложили сдаться в плен.
Ранее под Покровском сотрудники ФСБ нашли схрон украинских боевиков. В нем было химическое оружие.
