сегодня в 11:28

Украина оставила погибать 1 тыс боевиков ВСУ в котле в Покровске и Мирнограде

Украинские власти оставили погибать 1 тыс. боевиков ВСУ в котле в Покровско-Мирноградской агломерации. Противник уже четвертый день не проводит пехотные атаки на Ровное — один из главных населенных пунктов в окружении, сообщает Mash .

В северной части Покровска российским войскам осталось взять под контроль только одну улицу. ВС РФ уничтожают остатки батальонов противника.

Украинские солдаты, которым удалось выйти из окружения, жалуются в социальных сетях на то, что обороны нет. В Мирнограде на украинские гарнизоны минимум раз в день прилетает ФАБ-3000.

Вероятность выбраться у противника практически нулевая. Выжившим предложили сдаться в плен.

Ранее под Покровском сотрудники ФСБ нашли схрон украинских боевиков. В нем было химическое оружие.

