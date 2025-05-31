Военные аналитики объяснили, что представители киевского режима наращивают удары по России с помощью беспилотников и якобы даже истребителей F-16, чтобы Москва стянула к своим границам все системы ПВО и у ВСУ появилась возможность бить по другим городам. Однако попытки Киева не приводят к желаемым для него результатам, пишет «Царьград» .

Власти Украины для населения своей страны создали ролик с участием истребителя F-16, который кружил в русском приграничье. Согласно видео, бойцы ВСУ с помощью этой воздушной техники нанесли удар по ангарам и штабам в белгородском селе Глотово и разрушили несколько этажей здания ФСБ, однако официального подтверждения со стороны России этой информации нет.

Аналитики указывают, что Украина стала придерживаться новой тактики, которую ей подсказала Германия. Выбранная стратегия заключается в том, что ночью ВСУ в разное время и с разных направлений массово атакуют Москву. По задумке это должно парализовать воздушное пространство и повлиять на качество интернета, но по факту последствия не такие критичные, как хотелось бы врагу.

Российские военные постепенно достигают целей, поставленных на специальную военную операцию, и освобождают все новые и новые территории от ВСУ, что и провоцирует врага «огрызаться».