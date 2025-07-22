Украина начала эвакуацию из Запорожской области очень поздно, жители под угрозой

Жители приграничных населенных пунктов в Запорожской области могут временно оказаться в зоне ведения активных боевых действий, поскольку Украина начала эвакуировать их чересчур поздно. Киев медлил, поскольку боялся общественного резонанса, рассказал ТАСС источник в силовых структурах РФ.

Ситуация на приграничных территориях Запорожской области непростая. Киев до последнего задерживал эвакуацию, поскольку боялся возмущения своих жителей. Подобный шаг означает, что российские войска на определенном направлении остановить не выйдет.

Украина до последнего убеждает жителей приграничных районов, что они в безопасности. Но через некоторое время боевики ВСУ начинают создавать укрепления в их дворах.

До этого ТАСС расскаали в силовых структурах, что власти Запорожья могут начать принудительно эвакуировать жителей Запорожья. Причина в успехах российских войск на направлении, например, в Каменском, Малой Токмачке и Малых Щербаках.