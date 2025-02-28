У Украины есть «около 30 соглашений» о гарантиях безопасности, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, «часть из них работает», Киев получает поставки вооружений, сообщает украинское издание «Униан» .

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не согласится на прекращение огня, пока не получит гарантии безопасности. До этого президент США Дональд Трамп предлагал сначала завершить боевые действия на Украине, а уже потом подписать полноценный мирный договор.

В ходе выступления в Верховной раде Шмыгаль также объявил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых якобы опубликовано в открытом доступе. Таким образом он ответил на слова депутатов, заявивших, что они еще не видели этот документ.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент говорил, что сделка между США и Украиной по ископаемым готова и ждет подписания на высшем уровне. По его словам, в сделку войдут «стратегические минералы», нефть, газ и инфраструктурные активы.

Дональд Трамп сообщал, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о редкоземельных металлах.