Угрозу атаки БПЛА ввели на территории Дагестана и Ставропольского края

На территории Дагестана в четверг вечером объявили угрозу атаки беспилотников. Местных жителей призвали быть бдительными и осторожными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 20:30. По возможности оставайтесь дома!» — говорится в сообщении.

Жителей просят укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам. При нахождении на улице или автомобиле необходимо оперативно добраться до ближайшего укрытия.

Также в МЧС отметили, что регионе в связи с угрозой атаки беспилотников возможны перебои в работе мобильного интернета.

Кроме того, об опасности атаки вражеских дронов в Ставропольском крае объявил губернатор региона Владимир Владимиров. Он призвал местных жителей следить за официальной информацией и в случае ЧП обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.