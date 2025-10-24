сегодня в 12:17

Уголовное дело возбудили после атаки дрона ВСУ на ЖК в Красногорске

Уголовные дела возбудили по факту атак вражеских дронов по Белгородской и Московской областям. В результате ЧП пострадали мирные жители, сообщает пресс-служба СК России.

Накануне киевский режим нанес удары беспилотниками по Белгороду и области. В результате террористической атаки ВСУ пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

В пятницу украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в подмосковном Красногорске. Пострадали 5 человек, среди которых ребенок. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства атаки ВСУ по гражданским объектам, а также лиц, причастных к преступным действиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

