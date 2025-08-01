Участнику СВО из Долгопрудного передали маскировочные изделия

Житель Долгопрудного Евгений Р., отец пятерых детей, ушел добровольцем на спецоперацию практически с самого ее начала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно Евгений — штурмовик с позывным «Золотой» — за мужество и успешное выполнение боевой задачи награжден медалью «За отвагу».

Евгений со своей группой выполнял боевую задачу по овладению опорным пунктом противника. Бойцы вызвали огонь на себя, чтобы выманить вражеский танк, после чего опорный пункт был взят. За мужество и успешное выполнение боевой задачи Золотому и вручили боевую награду.

«Свой позывной муж получил за золотые руки», — пояснила супруга бойца Анна, настоящая боевая подруга.

В настоящее время боец находится в Долгопрудном в отпуске, скоро возвращается в свою часть.

Депутат Госдумы Ирина Роднина, во время своего визита в наш город, встретилась с героем и передала ему маскировочные сети, нашлемники и уникальные защитные накидки «Панцирь». Все маскировочные изделия изготовлены жителями Долгопрудного.

«Очень важно знать, что о нас помнят и заботятся. Победа будет за нами!» — поблагодарил «Золотой» земляков за поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф