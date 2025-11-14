Участники СВО выразили благодарность сотрудникам Раменской больницы за поддержку

Благодарности от бойцов добровольческой разведывательно-штурмовой бригады — отряда имени святого благоверного князя Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ получили сегодня сотрудники Раменской больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель Раменского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Алексей Колмогоров вручил благодарственные письма главному врачу Раменской больницы Сергею Маркитану, а также председателю Совета ветеранов Раменской больницы Марине Трифоновой и председателю Раменской районной организации профсоюза работников здравоохранения Ирине Потаповой.

«Хочу сказать огромное спасибо всем медицинским работникам за готовность помогать фронту. Ваше внимание к российским военнослужащим, находящимся на передовой, вызывает уважение и признательность», — отметил Алексей Колмогоров.

Он недавно вернулся из поездки на Донбасс, куда вместе с единомышленниками привозил гуманитарную помощь для бойцов отряда имени святого благоверного князя Александра Невского.

Сотрудники Раменской больницы регулярно оказывают помощь участникам СВО, закупая на собственные средства необходимые бойцам лекарства.

«Мы и дальше продолжим поддерживать наших бойцов, делая все, что в наших силах. У нас дружный, сплоченный коллектив, и всех наших коллег объединяет одно, пожалуй, профессиональное желание — помочь. И если наш скромный вклад сможет спасти чью-то жизнь, мы будем только рады», — подчеркнул главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.