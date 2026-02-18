Участники СВО посетили фабрику мебели в Дубне

сегодня в 18:57

В подмосковной Дубне на фабрике мебели «Экомебель» состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, гостями предприятия стали члены Дубненской ассоциации ветеранов СВО вместе с семьями и представителями администрации города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фабрика «Экомебель» — российский производитель мебели из экологически безопасных материалов. Предприятие основано в 1991 году в подмосковной Дубне. На фабрике организовано производство полного цикла: от закупки и сушки древесины до проектирования и изготовления готовой мебели.

Участники экскурсии узнали о деятельности предприятия, познакомились с производством и рабочими процессами, а также узнали о вакансиях и условиях труда.

Напомним, первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.