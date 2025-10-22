Участника СВО наградили медалью за мужество в СИЗО

сегодня в 17:56

В Луганской Народной Республике наградили мужчину, который содержится в СИЗО-1. Он удостоился медали Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач на СВО, сообщила пресс-служба УФСИН России по ЛНР.

Армеец получил награду от администрации следственного изолятора. Во время мероприятия также произнесли речь о важности службы родной стране и поддержания высоких моральных качеств.

«Присуждение государственной награды осужденному свидетельствует о стремлении государства поощрять положительные качества даже среди тех, кто совершил проступок», — обратили внимание в пресс-службе.

Награждение осужденного, участвовавшего в спецоперации, — это «важный сигнал обществу», добавили в УФСИН. Присуждение награды подтверждает, что каждый гражданин может пойти по пути исправления и восстановить честь.

