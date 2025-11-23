Участник СВО проходит стажировку в администрации Домодедово

сегодня в 19:31

В Домодедово продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции освоиться в мирной жизни и получить практический опыт в органах местного самоуправления. Участником стажировки стал боец СВО Олесь Аниканов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Он познакомился с работой администрации изнутри: как принимаются управленческие решения, как выстраивается взаимодействие с жителями, какие задачи ежедневно решает команда округа. Такой формат позволяет увидеть муниципальную систему в действии и понять, насколько важна слаженность служб и структур.

«Программа дает возможность нашим ребятам попробовать себя в госуправлении, получить новые навыки и найти свою профессиональную траекторию. Это важная часть адаптации после возвращения домой», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Стажировка помогает участникам СВО укрепить уверенность в себе, адаптироваться к гражданской жизни и определить новые карьерные возможности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.