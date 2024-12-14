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Участник СВО из Подмосковья получил партбилет на съезде «Единой России»

В ходе заседания Высшего Совета и Генерального Совета партии ветераны и участники СВО получили партбилеты из рук Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и Председателя ВС партии Бориса Грызлова. Участник СВО из Подмосковья Кирилл Лосунчуков получил партбилет на Съезде «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Всего партбилеты получили 10 человек, среди которых — трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчуков из Московской области.

Кирилл Лосунчуков — участник специальной военной операции, программы «Время героев», замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Партбилеты также вручили:

Участнику СВО, добровольцу, начальнику группы 1 роты 1 батальона Бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александру Мещанинову, награжденному медалью «За Отвагу», медалью «За храбрость» II степени;

Сенатору Республики Алтай, Герою России Амыру Аргамакову, награжденному двумя орденами Мужества;

Герою РФ Владимиру Сайбелю;

Депутату Заксобрания города Севастополь, Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова, медалью «За отвагу»;

Участнику СВО, активисту ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Владиславу Петрикову, награжденному медалью «За храбрость» I степени;

Сенатору Республики Крым, победителю Кубка мира по шахматам Сергею Карякину;

Индивидуальному предпринимателю в сфере легкой промышленности Вере Кузнецовой;

Руководителю комитета семей воинов Отечества Рязанской области, члену общественной палаты Людмиле Ягидаровой;

Координатору федерального партпроекта «Женское движение Единой России» в Санкт-Петербурге Инне Бурбе.

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем принимают участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025–2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.