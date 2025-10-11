сегодня в 15:07

Участник СВО из Балашихи взял бронзу на турнире «Кубок мужества»

Савелий Куралесов из Балашихи принял участие на региональном турнире по настольному теннису «Кубок мужества» среди ветеранов специальной военной операции. Соорганизатором соревнования стала Ассоциация ветеранов СВО Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир объединил 59 спортсменов из 17 городов Московской области. Участники соревновались в пяти классах: «Н1», «Н2», «В», «С» и «О». Савелий завоевал бронзу в категории «Н2» для ветеранов боевых действий с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Теннис — это мое хобби и вот уже есть первые результаты. Организация турнира впечатлила, появилось много новых знакомств. Каждый участник показал свою силу духа и характер. Это мои первые соревнования. Буду ждать следующих турниров и обязательно приму участие», — рассказал Савелий Куралесов.

Победители турнира представят Московскую область на межрегиональных и всероссийских стартах в составе сборной Ассоциации.

Главная задача турнира, как отмечают координаторы проекта, это вовлечение участников СВО в регулярные занятия спортом. Такие соревнования укрепляют командное единство и помогают бойцам вернуться к активной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.