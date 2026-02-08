Участник «Героев Подмосковья»: учишься не ради галочки, а ищешь свое направление

По программе «Герои Подмосковья» не просто «учишься ради галочки», а ищешь свое направление. Во многом помогают наставники, сообщил РИАМО ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы Игорь Тараканов.

«Примеры конкретных советов, которые прямо „перевернули мышление“, пока рано приводить. Это, думаю, будет уже после третьего модуля, когда начнется работа над проектом, по сути, курсовой. Тогда станет понятнее, что из наставничества легло в практику и какие решения ты реально принимаешь на основе этих разговоров», — сказал Тараканов.

Он уточнил, что на сегодняшний день наставник больше интересуется, в каком направлении ученик хочет развиваться, где продолжать стажировку, что ближе.

«И это тоже важно, потому что ты не просто учишься ради галочки, ты ищешь свое направление. По направлениям я пока окончательно не определился. Есть мысли, есть два направления, но нужно еще поучиться, чтобы определиться более точно. Время для этого есть», — добавил старший лейтенант.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.