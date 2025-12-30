Участник «Героев Подмосковья» рассказал, какой главный урок вынес из программы

В Московской области ветераны специальной военной операции проходят обучение по программе «Герои Подмосковья», которая помогает им повысить профессиональные навыки и найти новую ветку развития карьеры. По словам участника обучения Алексея Потапенка, он понял, какую важную роль играют публичные институты.

«Главный урок, который я вынес из программы «Герои Подмосковья», – это понимание, что эффективность публичных институтов — это не столько набор административных регламентов, сколько культура взаимодействия между государством, регионом (муниципалитетом) и гражданами», - сказал Потапенок.

По мнению участника, ключевую роль играет налаженный диалог между властью разных уровней и жителями региона. Только это позволяет провести качественную работу.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.