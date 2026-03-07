Участник «Героев Подмосковья»: программа дает возможность работать в управлении

«Я раньше какое-то время был государственным гражданским служащим. И моя жизнь, моя деятельность соприкасались с административным управлением. Соответственно, образование у меня есть», — сказал Киселенко.

Он пояснил, что просто решил для себя немного обновить знания.

«Плюс это дает реальную возможность для дальнейшей деятельности в сфере управления, что в общем-то мне не чуждо и нелишнее», — добавил собеседник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.