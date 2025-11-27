Участник «Героев Подмосковья» Потапенок: программа является более прикладной

Учебный процесс в программе «Герои Подмосковья» построен на чередовании лекций и практических занятий, времени для самоподготовки, участники работают с онлайн-платформой, сообщил РИАМО участник проекта Алексей Потапенок.

«По прошествии первого учебного модуля и первого стажировочного периода я бы оценил программу по шкале от 1 до 10 на 9 баллов. Поскольку программа очень структурирована, материал актуальный, преподаватели компетентны, но хотелось бы больше практических занятий», — сказал Потапенок.

По его словам, в отличие от обычного обучения или переподготовки, эта программа является более прикладной, ориентирована на решение конкретных задач, персонализированная, то есть с учетом категории слушателей.

«Самое важное, что я вынес из этой программы, это осознание важности непрерывного обучения, понимание и развитие своих сильных сторон», — подчеркнул собеседник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Она включает в себя 4 очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

