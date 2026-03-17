Участник «Героев Подмосковья» Киселенко: гибкость поможет успешно пройти проект

Участник программы «Герои Подмосковья» Антон Киселенко поделился с РИАМО своим мнением о том, какие качества необходимы для успешного прохождения отбора и участия в проекте.

По его словам, главным условием является искреннее стремление человека завершить обучение полностью, освоить предлагаемые знания и применить их на практике. Киселенко подчеркнул важность этого фактора для всех кандидатов.

Не менее значимой характеристикой он назвал психологическую гибкость участников. Антон отметил, что людям предстоит столкнуться с непривычным окружением, познакомиться с другими специалистами, освоить иные методы работы и взгляды на решение задач.

Участник программы добавил, что особенно важно обладать способностью воспринимать новый опыт и быстро приспосабливаться к изменениям тем, кто ранее строил карьеру в коммерческих компаниях или предпринимательстве, поскольку сфера государственного управления сильно отличается от частного сектора.

«Если говорить о качествах, которые нужны, чтобы пройти отбор и не потеряться в программе, то, прежде всего, это желание. Желание пройти обучение до конца, получить знания и реализовать их. Ну и, конечно, личная устойчивость тоже важна. Потому что попадаешь в новую среду, новые люди, новые взгляды, новые подходы. Нужно уметь принимать этот опыт, адаптироваться, лавировать. Особенно если раньше человек работал, например, в бизнесе или в частной структуре. Государственное управление — это немного другой мир», — рассказал Киселенко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

