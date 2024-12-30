У стран ЕС не хватит ресурсов на восстановление Украины

Государства ЕС, которым необходимо будет восстанавливать Украину вместо Соединенных Штатов, не справятся с этим. У них недостаточно денег и ресурсов, написал в материале для британского журнала The New Statesman Вольфганг Мюнхау, сообщает РИА Новости .

Избранный американский президент Дональд Трамп не желает отправлять деньги на восстановление Украины. Также политик не хочет посылать в зону конфликта солдат США. Из-за это странам ЕС придется взять на себя выполнение задачи, с которой они не смогут справиться ни в экономическом, ни в военном, ни в политическом плане.

Автор материала напомнил, что Соединенные Штаты и Евросоюз приняли пакет санкций, в котором оказались дыры. Его создали не для того, чтобы причинить ущерб РФ, а чтобы избежать последствий для своей экономики. При этом избавиться от зависимости от российских ресурсов в полной мере у государств ЕС не получилось.

Ранее глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук сказал, что у банковской системы Украины нет достаточного количества денег для восстановления страны после завершения конфликта.