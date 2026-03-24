сегодня в 18:01

У 10-летнего мальчика взорвалась часть БПЛА ВСУ в Запорожской области

У 10-летнего мальчика взорвалась в руках часть украинского беспилотника в Запорожской области. Он поднял ее, сообщает в своем Telegram-канале председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

У ребенка ранены руки. Также он получил ожоги.

Мальчика привезли в хирургическое отделение Васильевской области. Ребенку оказывают помощь врачи.

Жизни мальчика ничего не угрожает. Рогов напомнил о том, что нельзя подходить к обломкам беспилотников или иных боеприпасов ВСУ. При их обнаружении необходимо звонить правоохранителям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.