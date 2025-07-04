Тылы ВСУ под ударом: российские силы отработали по противнику в Краматорске

«РВ»: мощный удар нанесен по Краматорску, где находятся тыловые базы ВСУ
Спецоперация
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Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации

Российские силы нанесли мощнейший удар по объектам в Краматорске ДНР. В этом городе сосредоточены тыловые базы ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

В Сети появились фото с последствиями удара. На них видно, как в небо поднимается громадный столб черного дыма.

«Два прилета в одну точку на 47 бурсаче», — пишут местные Telegram-каналы.

По словам горожан, к месту удара поехало много машин скорой помощи.

Какой именно объект был атакован, неизвестно. Официальные комментарии Минобороны РФ отсутствуют.