Тылы ВСУ под ударом: российские силы отработали по противнику в Краматорске
«РВ»: мощный удар нанесен по Краматорску, где находятся тыловые базы ВСУ
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Российские силы нанесли мощнейший удар по объектам в Краматорске ДНР. В этом городе сосредоточены тыловые базы ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
В Сети появились фото с последствиями удара. На них видно, как в небо поднимается громадный столб черного дыма.
«Два прилета в одну точку на 47 бурсаче», — пишут местные Telegram-каналы.
По словам горожан, к месту удара поехало много машин скорой помощи.
Какой именно объект был атакован, неизвестно. Официальные комментарии Минобороны РФ отсутствуют.