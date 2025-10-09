«Ты не один»: кавалер ордена Мужества рассказал о поддержке на СВО

Боец ВС РФ: на СВО важно понимать, что ты не один

Демобилизованный по ранению боец Сергей Узельман заявил, что самое главное на СВО — это понимать, что ты там не один, а также чувствовать поддержку товарищей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Если я взялся, то должен тянуть эту лямку до конца. Я и командирам говорил, что заднюю не могу дать. Потому что там наши пацаны, они надеются на меня, я не могу их подставить. Я всегда старался дать какую-то поддержку, поговорить, настроить. Это было самое важное для ребят», — рассказал экс-заместитель командира взвода штурмового отряда.

Сергей воевал в Запорожской области, Старо-Малиновке, на Времьевском выступе и на донецком направлении. Он потерял ногу, его направили в госпиталь в Санкт-Петербурге, где он женился и остался.

Конечность боец потерял при удержании лесополосы на одном из направлений. Его отряд попал под танковый обстрел, но его спас один из молодых товарищей.

