«Твари»: жители Ростова-на-Дону сняли момент удара БПЛА по жилому дому

Видео момента удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону появилось в Сети

Сначала жители просто снимали летящий БПЛА. Они не могли понять, что это, а потом увидели, что он летит в дом.

«Х*** в дом, смотри… Ужас. Твари», — сказал мужчина за кадром.

На видео показано, как дрон врезается в здание и от него в небо сразу понимается белый дым, потом докатывается звук взрыва.

Утром в четверг дрон врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. Повреждены минимум 10 квартир. Пострадали 13 человек. Весь удар при атаке на себя принял парапет крыши.