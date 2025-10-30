Турнир по стрельбе памяти офицера Виктора Прокофьева прошел в Балашихе

Турнир по стрельбе из пневматического оружия памяти офицера подразделений «Витязь» и «Вымпел» Виктора Прокофьева прошел в Балашихе на базе Центра специальной подготовки «Витязь». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В соревнованиях приняли участие демобилизованные военнослужащие, в том числе ветераны специальной военной операции, получившие спинальные травмы и повреждения конечностей. Несмотря на перенесенные ранения, участники продемонстрировали высокую меткость, силу духа и стойкость, доказав, что мужество и воля к победе не зависят от обстоятельств.

Мероприятие прошло в рамках проекта УАК «Братишка», направленного на поддержку ветеранов боевых действий, развитие военно-патриотического движения и укрепление связей между защитниками Отечества.

«Видя растущий интерес к подобным мероприятиям, мы понимаем, насколько важно сохранять дух единства и сплочения. Будем развивать новые форматы и продолжать традицию подобных встреч», — подчеркнул Герой России, президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

Виктор Прокофьев служил в подразделениях «Витязь» и «Вымпел», принимал участие в многочисленных спецоперациях и был награжден орденом Мужества. 15 февраля 2018 года во время контртеррористической операции в Дагестане он получил тяжелые ранения, нейтрализовал вооруженного преступника и погиб при транспортировке в больницу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.