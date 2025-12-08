Турели с ИИ могут направить на защиту критической инфраструктуры РФ

Российские специалисты сделали автономную установку «Людмила» с нейросетью, такие турели с ИИ могут направить на защиту критической инфраструктуры страны, сообщает Mash .

Принцип установки работы простой. Ее нужно зарядить, поставить и следить за сбитыми дронами.

Новая турель базируется на ПКТ 7-62 мм, она находит цель на расстоянии до 500 м и отрабатывает с точностью свыше 90%. Рабочая дистанция огня — до 400 м. Цена — в районе 1 млн рублей.

Также разработчики планируют оснастить турель обзором в 360 градусов и научить ИИ предугадывать передвижения целей на полсекунды вперед.

Тренировка показала, что это оружие эффективно. Поэтому в скором времени оно будет установлено на посты и вместе с резервистами станет охранять НПЗ и другие объекты инфраструктуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.