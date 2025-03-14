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Трое обратились к медикам после попадания дрона в частный дом в Новой Москве

Медицинская помощь понадобилась троим гражданам после попадания украинского дрона в частный дом, расположенный коттеджном поселке Росинтер-2 в Новой Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

Речь идет о хозяйке коттеджа — 44-летней Елизавете, работающей частным риелтором, ее 13-летней дочери и еще одной девушке 20 лет.

Взрослые пожаловались на острую реакцию на стресс, а у подростка обнаружили незначительную рану на голове. От госпитализации все трое отказались.

Ранее появились фото с места ЧП. На них видно, что у коттеджа сильно повреждены крыша и часть стены. Детали БПЛА угодили в комнату на 2 этаже.

В пятницу утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на столицу.