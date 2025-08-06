Тринадцатый записал видео с автоматом и словами «за мной пришли, и я не сдамся»

Военблогер Тринадцатый записал видео с автоматом и словами «за мной пришли»

Участник СВО и блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) в Telegram-канале записал видеокружок, на котором показал автомат и заявил, что «за ним кто-то пришел». Армеец заверил, что не намерен «сдаваться в плен», и вскоре перестал выходить на связь.

«Всех приветствую. Возможно, это мой последний вообще, в принципе, выход в эфир. За мной кто-то пришел, и в плен я не сдамся», — говорил Гузенко, улыбаясь и показывая в камеру автомат.

Позже Тринадцатый попросил подписчиков «не удивляться», если он перестанет выходить на связь. Далее он написал, что вокруг его дома собрались «вооруженные люди», которые искали его, но блогер «успел уйти».

«Пока что сам в а***. <…> Че происходит, *** его знает», — писал Гузенко в последних сообщениях.

После этого Тринадцатый не делал новых публикаций в своем канале, насчитывающем почти 240 000 подписчиков. Последний пост Гузенко вышел после 22:00 во вторник, 5 августа.

Позже администраторы канала заявили, что им поступает множество вопросов о судьбе военблогера, и пообещали рассказать информацию о ситуации.

«Победа будет за нами, помните это и никогда не забывайте», — добавлялось в посте.

Гузенко называл себя ветераном боев в Донбассе. Ранее он конфликтовал с некоторыми военблогерами, а осенью 2024 года был задержан в Новопавловске Ставропольского края после драки с полицией. Позже он подписал контракт с Минобороны и вернулся на СВО.