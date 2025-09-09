Три украинских дрона сбили над акваторией Черного моря днем во вторник

Днем во вторник ВС РФ ликвидировали три украинских БПЛА над Черным морем менее чем за час, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 15:40 до 16:15 по московскому времени. Их уничтожили дежурные средства ПВО.

Также 10 дронов ВСУ было сбито в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Их ликвидировали над Черным морем.

Между тем российские войска продвигаются вглубь обороны противника в зоне СВО. Так, ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Хорошее Днепропетровской области.