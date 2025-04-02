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Три мирных жителя ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские силы ударили по Грайворонскому округу Белгородской области. Пострадали три мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, украинские беспилотники атаковали два автомобиля на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево. В результате двое мужчин получили баротравмы и контузии.

На место была вызвана скорая помощь. Пострадавшие отказались от госпитализации. Их ждет амбулаторное лечение.

Другой дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю. Водитель был ранен. Его обнаружили бойцы самообороны, они доставили мирного жителя в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавшего баротравма и минно-взрывная травма.

Водителю оказали всю необходимую помощь, он был отпущен на амбулаторное лечение.

Транспортные средства же получили повреждения кузовов, колес и остекления.

Ранее украинский беспилотник ударил по газели в Белгородской области. У водителя минно-взрывная травма, а также осколочное ранение ноги.