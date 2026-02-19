Три мирных жителя получили травмы после атаки ВСУ под Белгородом

19 февраля в Грайворонском округе Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенном пункте Замостье ударили по автомобилю, в котором находились мирные жители. В итоге три человека получили травмы различной степени тяжести, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно известно, что удар по машине был нанесен с помощью FPV-дрона. Двое людей — мужчина и женщина — получили ранения осколочного типа в области лица и бедра. Третий пострадавший имеет множественные осколочные повреждения предплечья, спины, а также верхних и нижних конечностей.

Пострадавших транспортировала в Грайворонскую центральную районную больницу бригада неотложной помощи. Двое из них, после проведения первичных медицинских мероприятий, были направлены в белгородскую городскую больницу № 2.

Автомобиль получил повреждения. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 36 беспилотников. Удары пришлись по разным округам региона.

