Три человека ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Днем 13 августа трое мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение руки. Его госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказали всю необходимую помощь. В атакованном доме посечено остекление.

Также дрон ударил по территории предприятия. Там загорелись автомобиль и сухая трава. Огонь удалось оперативно потушить. Другой БПЛА ударил по частному дому, там повреждены окна и фасад. От взрыва посечены остекление в МКД и еще одном частном доме, повреждены 3 автомобиля. Из-за падения обломков сбитых БПЛА были повреждены кровля частного дома и одна машина.

Кроме того, дрон атаковал автомобиль на участке дороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадали два человека. У одного — минно-взрывная травма и контузия, у другого — баротравма и осколочные ранения.

Пострадавшие сами обратились в амбулаторию, затем их госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. У атакованного автомобиля выбиты стекла, есть повреждения кузова.

Ранее пятеро детей пострадали после удара дрона ВСУ по дому в Белгородской области. Это четыре девочки 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летний подросток.