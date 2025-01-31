Три автомобиля УАЗ передали компании из Одинцовского округа бойцам в зону СВО

Сотрудники одинцовского предприятия ООСП «Лифтек» передали в зону СВО три грузопассажирских автомобиля повышенной проходимости УАЗ. Руководители компании отмечают, что решение о приобретении техники было единодушно принято всем коллективом. Среди сотрудников «Лифтека» есть участник СВО, у многих в зоне боевых действий находятся родственники и знакомые. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Случайно вышли на командира войсковой части, узнали, что нужен транспорт, а наиболее подходящий — УАЗ-„буханки». Недели три ушло на то, чтобы найти машины, привести их в порядок, оформить документы. Купить новые не потянули — нашли с пробегом, но в хорошем состоянии. Провели техосмотр, кое-что поменяли, доработали с учетом пожеланий военных», — рассказал заместитель генерального директора предприятия Александр Борисов.

Часть средств выделило руководство компании, остальное собрали сотрудники. По словам участников инициативы, оказание помощи военнослужащим будет продолжено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.