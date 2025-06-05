Трамп: Путин дал понять, что РФ не может не ответить на атаку ВСУ по аэродромам

Президент США Дональд Трамп в ходе очередной пресс-конференции снова прокомментировал разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер сообщил ему, что Москва не может не ответить на атаку Киева по аэродромам в пяти регионах 1 июня, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, он просил Путина не отвечать Украине на совершенную 1 июня атаку, однако услышал, что у Москвы просто нет иного выбора.

В ходе общения с журналистами лидер США также отметил, что держит в голове крайний срок переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако точную дату так и не назвал.

Ранее Трамп заявил, что готов будет ввести санкции не только в отношении Москвы, но и Киева, если стороны так и не заключат мирное соглашение. Что касается законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, то Трамп его еще не изучал, но решение будет принимать самостоятельно и, «возможно, очень скоро».