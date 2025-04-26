Трамп пригрозил России санкциями за удары по объектам инфраструктуры Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у России нет причин для ударов по объектам инфраструктуры Украины, и намекнул, что готов задействовать банковские санкции, пишет РИА Новости .

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он (президент Владимир Путин — ред.) не хочет останавливать войну… И с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?» — задался вопросом Трамп.

Во время пресс-конференции 24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что военные продолжают наносить удары по объектам Украины, но исключительно военного или околовоенного назначения.

В тот же день Минобороны сообщило, что бойцы ВС РФ нанесли массированные удары по объектам военного назначения. Одной из таких целей стало бронетанковое предприятие.