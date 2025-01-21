Тяжелые осколочные ранения: дрон ВСУ атаковал авто под Белгородом, ранены двое

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Два человека ранены в результате атаки дрона на авто в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал машину на дороге Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что в результате атаки были ранены супруги. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали множественные осколочные ранения ног. У женщины осколочное ранение руки.

По словам Гладкова, их доставили в Октябрьскую районную больницу. Пострадавшим там оказали первую медпомощь. Для лечения скорая помощь транспортирует пациентов в городскую больницу №2 Белгорода.

Прошлой ночью 55 украинских беспилотников сбили над Россией. Это сделали с помощью ПВО.