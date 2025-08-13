Украинская армия со временем скатилась к более жесткому, иерархически организованному подходу в плане принятия решений на командном уровне. Он похож на тот, который был в советской армии, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Изначально ВСУ полагались на децентрализованное принятие решений. Однако спустя три года они решили перейти на централизованную культуру командования. На это жалуются многие украинские военные и офицеры.

По их словам, такой подход приводит к гибели военнослужащих, из-за чего набор новобранцев проходит очень плохо. Так, командование ВСУ приказывает продолжать бессмысленные лобовые атаки.

Также оно наказывает за инициативу и отклоняет просьбы о тактическом отступлении, что могло бы спасти жизнь многим украинским военным.

Ранее ВС РФ под Красноармейском (Покровском) сделали прорыв на 10 км. Проблемы на этом направлении признал украинский президент Владимир Зеленский.