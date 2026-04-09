«Терминатор»: боец с почти оторванной рукой и отказался от наркоза на операции

Российский военный, получивший тяжелые ранения с почти оторванной рукой и утраченной ступней, настоял на проведении хирургического вмешательства без анестезии. За эту невероятную стойкость медперсонал дал ему прозвище «Терминатор». Мужчина выдержал операцию без анестезии, сообщает «Mash на Донбассе» .

Происшествие случилось, когда мужчина был на позиции. Его атаковал вражеский FPV-дрон. Сначала последовал взрыв, разлетелись осколки, а в последовавшей неразберихе военный наступил на опасный предмет, что привело ко второму мощному взрыву.

Эвакуировать его удалось лишь спустя 30 минут. Результатом стали ампутированная часть ноги и сильно раздробленная, с повреждениями до кости, рука — раненый отчаянно просил медиков сохранить ее. После ослабления жгутов спустя семь минут он уже мог двигать пальцами. Оперировавшие хирурги позже признались, что никогда не сталкивались с подобным.

Операция завершилась успешно. Раненый перенес все манипуляции без применения обезболивания и в настоящее время находится в госпитале. По словам врачей, функциональность руки со временем должна полностью восстановиться. За стойкость врачи назвали мужественного пациента «Терминатором».

