«Терминатор»: боец с почти оторванной рукой и отказался от наркоза на операции
Российский военный, получивший тяжелые ранения с почти оторванной рукой и утраченной ступней, настоял на проведении хирургического вмешательства без анестезии. За эту невероятную стойкость медперсонал дал ему прозвище «Терминатор». Мужчина выдержал операцию без анестезии, сообщает «Mash на Донбассе».
Происшествие случилось, когда мужчина был на позиции. Его атаковал вражеский FPV-дрон. Сначала последовал взрыв, разлетелись осколки, а в последовавшей неразберихе военный наступил на опасный предмет, что привело ко второму мощному взрыву.
Эвакуировать его удалось лишь спустя 30 минут. Результатом стали ампутированная часть ноги и сильно раздробленная, с повреждениями до кости, рука — раненый отчаянно просил медиков сохранить ее. После ослабления жгутов спустя семь минут он уже мог двигать пальцами. Оперировавшие хирурги позже признались, что никогда не сталкивались с подобным.
Операция завершилась успешно. Раненый перенес все манипуляции без применения обезболивания и в настоящее время находится в госпитале. По словам врачей, функциональность руки со временем должна полностью восстановиться. За стойкость врачи назвали мужественного пациента «Терминатором».
