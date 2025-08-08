Telegraph: Зеленский признал невозможность вернуть территории военным путем

Украина не может вернуть территории, перешедшие по контроль России, военным путем. Это признал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Издание пишет, что украинский лидер «признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно». Он считает, что решить этот вопрос можно только путем дипломатии.

Между тем американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что вопрос территорий в рамках урегулирования украинского конфликта является «ключевым». США ждут по нему уступок от Москвы и Киева.

Ранее газета Telegraph писала, что Украину устраивает перемирие по линии фронта. Но Киев не хочет допустить, чтобы западные страны официально признали контроль РФ над новыми территориями.