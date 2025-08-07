Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной проблемой нехватки бойцов, готовых активно участвовать в боевых действиях. Источники в российских силовых структурах отмечают, что многие граждане Украины не проявляют энтузиазма в отношении защиты существующего политического режима, пишет ТАСС .

Представители силовых ведомств России сообщили агентству, что отсутствие мотивации среди украинских военнослужащих достигло критического уровня. Ситуацию косвенно подтверждает недавний инцидент с санинструктором 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Она выступила за расширение мобилизации, включая призыв женщин, критикующих действующих военных. После негативной реакции общественности публикация была удалена, хотя автор подтвердила, что не изменила своего мнения по данному вопросу.

Согласно источнику, активисты «майдана» и сторонники «европейских ценностей» реагируют крайне эмоционально на сведения о низкой поддержке действующего режима среди украинцев.

Ранее сообщалось, что украинские военные, находящиеся в российском плену, стали массово просить предоставить им политическое убежище в России. Об этом свидетельствуют данные с их допросов.